Дождь прогнозируют в Псковской области 17 ноября

13:19, 16 ноября 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 17 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют небольшой дождь, местами умеренный.

Будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью от восьми до 13 метров в секунду, местами порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду.

Температура воздуха по области в течение суток составит от +2 до +7 градусов. Атмосферное давление будет низким.