Дождь прогнозируют в Псковской области 17 ноября
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 17 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Синоптики прогнозируют небольшой дождь, местами умеренный.
Будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью от восьми до 13 метров в секунду, местами порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду.
Температура воздуха по области в течение суток составит от +2 до +7 градусов. Атмосферное давление будет низким.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
16 ноября 2024
Терпимее, рассудительнее, добрее: псковичи поделились, каким видят человека через 50 лет
16 ноября 2024
Михаил Ведерников проконтролировал благоустройство территории по программе ФКГС в Пыталово