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Происшествия

Мужчин-волонтёров просят помочь в поисках Максима Новинского

Мужчин-волонтёров просят помочь в поисках пропавшего 17-летнего подростка Максима Новинского. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтёров просят собраться 17 ноября в 9:00 на повороте в Дубраву. Машину нужно поставить на обочине на направлении в сторону Куньи. Нужно тепло одеться, а также надеть яркую одежду: куртки, шапки, сапоги или жилеты.

Координирует волонтёров Марина (8-911-376-76-76).

Напомним, что 17-летний Максим Новинский поехал на дачу в Великолукском районе 3 ноября вместе с друзьями. Оттуда он ушёл в три часа ночи. На данный момент его местонахождение неизвестно. По факту исчезновения подростка возбуждено уголовное дело.

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