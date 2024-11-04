17-летний подросток пропал в Великих Луках

14:05, 04 ноября 2024, ПАИ

17-летний Максим Новинский пропал в Великих Луках. Об этом сообщает поисковый отряд «След».

Молодой человек поехал 3 ноября на дачу в деревню Немкого Великолукского района с друзьями. Оттуда он ушёл в три часа ночи. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Парень был одет в чёрную куртку с белыми полосками, чёрные брюки, тёмно-серую шапку с надписью puma и кроссовки. Под курткой у него была серая кофта с капюшоном.

Если кто-то из жителей области знает о местонахождении молодого человека, их просят позвонить по номеру (8 811-53) 5-27-94 или сообщить в отряд «След».