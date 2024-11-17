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Культура

Концерт сельских центров культуры состоялся в Бежаницах

Концерт сельских центров культуры состоялся в районном центре культуры в Бежаницах, сообщает газета «Сельская новь».

  • В Бежаницах прошёл концерт сельских центров культуры
    Фото: Газета «Сельская новь»
  • В Бежаницах прошёл концерт сельских центров культуры
    Фото: Газета «Сельская новь»
  • В Бежаницах прошёл концерт сельских центров культуры
    Фото: Газета «Сельская новь»
  • В Бежаницах прошёл концерт сельских центров культуры
    Фото: Газета «Сельская новь»
  • В Бежаницах прошёл концерт сельских центров культуры
    Фото: Газета «Сельская новь»
  • В Бежаницах прошёл концерт сельских центров культуры
    Фото: Газета «Сельская новь»
  • В Бежаницах прошёл концерт сельских центров культуры
    Фото: Газета «Сельская новь»
  • В Бежаницах прошёл концерт сельских центров культуры
    Фото: Газета «Сельская новь»

На сцене выступили солисты и творческие коллективы из шести сельских центров культуры округа.

Каждое учреждение подготовило свои музыкальные и танцевальные номера, отметили в газете.

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