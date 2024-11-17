Концерт сельских центров культуры состоялся в Бежаницах
Концерт сельских центров культуры состоялся в районном центре культуры в Бежаницах, сообщает газета «Сельская новь».
-
Фото: Газета «Сельская новь»
-
Фото: Газета «Сельская новь»
-
Фото: Газета «Сельская новь»
-
Фото: Газета «Сельская новь»
-
Фото: Газета «Сельская новь»
-
Фото: Газета «Сельская новь»
-
Фото: Газета «Сельская новь»
-
Фото: Газета «Сельская новь»
На сцене выступили солисты и творческие коллективы из шести сельских центров культуры округа.
Каждое учреждение подготовило свои музыкальные и танцевальные номера, отметили в газете.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
17 ноября 2024
Жители Себежского района заняли призовые места на фестивале творчества инвалидов в Белоруссии
15 ноября 2024
«Изборск – открытый город»: выставка к 100-летию со дня рождения археолога Валентина Седова открылась в музее-заповеднике