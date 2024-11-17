Концерт сельских центров культуры состоялся в Бежаницах

22:27, 17 ноября 2024, ПАИ

Концерт сельских центров культуры состоялся в районном центре культуры в Бежаницах, сообщает газета «Сельская новь».



Фото: Газета «Сельская новь»



Фото: Газета «Сельская новь»



Фото: Газета «Сельская новь»



Фото: Газета «Сельская новь»



Фото: Газета «Сельская новь»



Фото: Газета «Сельская новь»



Фото: Газета «Сельская новь»



Фото: Газета «Сельская новь»















На сцене выступили солисты и творческие коллективы из шести сельских центров культуры округа.

Каждое учреждение подготовило свои музыкальные и танцевальные номера, отметили в газете.

