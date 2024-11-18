Прощание с погибшим подростком Максимом Новинским пройдёт в Великих Луках 19 ноября

21:14, 18 ноября 2024, ПАИ

Прощание с погибшим подростком Максимом Новинским состоится в Свято-Вознесенском соборе в Великих Луках завтра, 19 ноября. Об этом пишет районная газета «Великолукская правда. Новости».

Начало церемонии в 13:00. Захоронение пройдёт на кладбище Мордовичи.

Напомним, 17 ноября по всей России разлетелась трагическая новость: 17-летний Максим Новинский, пропавший в Великолукском районе в ночь с 3 по 4 ноября, найден погибшим. Псковское агентство информации собрало всю хронологию поисков, длившихся почти две недели.