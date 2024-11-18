«Найден, погиб»: что известно о пропавшем в Псковской области 17-летнем подростке на данный момент

11:20, 18 ноября 2024, ПАИ

17 ноября по всей России разлетелась трагическая новость – 17-летний Максим Новинский, пропавший в Великолукском районе в ночь с 3 по 4 ноября, найден погибшим. Псковское агентство информации собрало всю хронологию поисков, длившихся почти две недели.

4 ноября в псковской группе поискового отряда «След» появилась ориентировка на пропавшего 17-летнего подростка. Из неё стало известно, что молодой человек поехал 3 ноября на дачу в деревню Немково Великолукского района с друзьями. Оттуда он ушёл в три часа ночи. С тех пор его местонахождение оставалось неизвестным.

7 ноября следователями СУ СК России по Псковской области было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения подростка. В местности, где, предположительно, пропал несовершеннолетний, вели поиски, следователи опрашивали людей, которые могут знать что-то важное.

11 ноября, после обращения в соцсетях родственницы подростка, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

На протяжении почти двух недель поисковый отряд «След», специалисты поискового отряда «ЛизаАлерт» из Санкт-Петербурга, а также поисковый отряд «Сова» из Тверской области и волонтёры исследовали все дачные дома, обочины дорог, завалы веток, колодцы и люки.

Спасатели региональной аварийно-спасательной службы обследовали все близлежащие водоёмы. Также в поисках принимали участие личный состав УМВД России по Псковской области, УФСИН России по Псковской области, Управления Росгвардии по Псковской области, сотрудники военно-следственного отдела Следственного комитета России по Псковскому гарнизону,

К поискам привлекали дачников, водителей, неравнодушных жителей.

В общей сложности более 400 человек участвовали в поисках подростка.

17 ноября Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка» сообщил: в одном из озёр Великолукского района водолазной службой поисково-спасательного отряда Великих Лук областной службы спасения при содействии АНО «Дружина» было обнаружено тело подростка.

В СУ СК России по Псковской области сообщили, что для определения точной причины смерти молодого человека назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи проверяют все возможные версии гибели пропавшего подростка Максима Новинского.

Всего поиски пропавшего Максима Новинского длились 13 дней.