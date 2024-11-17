Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Тело пропавшего почти две недели назад Максима Новинского обнаружили в Великолукском районе

Тело пропавшего в ночь с 3 на 4 ноября 17-летнего Максима Новинского обнаружили в Великолукском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

По предварительным данным, его тело обнаружили на одном из озер Великолукского района с помощью квадрокоптера.

Напомним, что 17-летний подросток поехал на дачу в Великолукском районе 3 ноября вместе с друзьями. Оттуда он ушёл в три часа ночи. С того времени о его местоположении не было известно. На протяжении двух недель следователи СУ СК, сотрудники полиции, МЧС и других спецслужб, волонтёры вели поиски подростка. Они обследовали все дачные дома в ближайших деревнях, зеленые зоны. Также были обследованы все ближайшие водоемы.

По факту исчезновения подростка возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Псковской области Дмитрию Егорову предоставить доклад о ходе расследования.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 ноября 2024

Тело пропавшего почти две недели назад Максима Новинского обнаружили в Великолукском районе
17 ноября 2024

Пешеход госпитализирован в результате наезда автомобиля в Великих Луках
16 ноября 2024

Женщина и собака пострадали в ДТП в Пскове
16 ноября 2024

Почти 30 псковичей стали жертвами телефонных мошенников за неделю
16 ноября 2024

Уголовное дело завели на главного бухгалтера псковских приставов за хищение денег
15 ноября 2024

Камеры видеонаблюдения зафиксировали ДТП на перекрёстке Коммунальной и Петровской в Пскове
15 ноября 2024

Лобовое столкновение автомобилей произошло в Псковском районе
15 ноября 2024

В центре Пскова обнаружено тело пенсионерки

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...