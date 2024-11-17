Тело пропавшего почти две недели назад Максима Новинского обнаружили в Великолукском районе

13:18, 17 ноября 2024, ПАИ

Тело пропавшего в ночь с 3 на 4 ноября 17-летнего Максима Новинского обнаружили в Великолукском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, его тело обнаружили на одном из озер Великолукского района с помощью квадрокоптера.

Напомним, что 17-летний подросток поехал на дачу в Великолукском районе 3 ноября вместе с друзьями. Оттуда он ушёл в три часа ночи. С того времени о его местоположении не было известно. На протяжении двух недель следователи СУ СК, сотрудники полиции, МЧС и других спецслужб, волонтёры вели поиски подростка. Они обследовали все дачные дома в ближайших деревнях, зеленые зоны. Также были обследованы все ближайшие водоемы.

По факту исчезновения подростка возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Псковской области Дмитрию Егорову предоставить доклад о ходе расследования.