Аудиогид о концлагере «Саласпилс» готовит фонд имени Владимира Богова в Псковской области

16:39, 19 ноября 2024, ПАИ

Аудиогид о концлагере «Саласпилс» готовит фонд «Достоверная история» имени В. А. Богова в Псковской области. Об этом рассказала директор фонда Мария Александровская-Богова во время пресс-тура журналистов и блогеров из числа соотечественников в Доме молодёжи в Пскове сегодня, 19 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы решили записать аудиогид, он будет на трёх языках: русском, английском, немецком. Мы хотим дать возможность медийному пространству познакомиться с историей этого места. Интересно, что его будут озвучивать школьники. Их отберут по дикторским качествам», – отметила она.

Помимо этого, отвечая на вопрос насчёт программы по переселению соотечественников, Мария Александровская-Богова отметила, что её история получилась довольно сложной.

«Моя история довольно сложная, мы приехали вчетвером, но сейчас живём втроем. Но русский человек никогда не сдаётся, и я начала жизнь заново. Моя общественная организация – фонд «Достоверная история» имени В. А. Богова занимается историческими исследованиями и культурными мероприятиями», – подчеркнула она.

Напомним, что супруг Марии, историк, политический активист, публицист Владимир Богов скоропостижно скончался 17 ноября прошлого года в Пскове.