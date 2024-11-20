Глава Пскова – об уборке снега: Коммунальные службы работают на полную мощность
В Пскове организовали все необходимые мероприятия по уборке снега. Команды коммунальных служб работают на полную мощность, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
«Сегодня утром, открыв окно, мы первым делом увидели снег. Он создаёт особую атмосферу, но вместе с тем приносит и новые вызовы для наших коммунальных служб. Хочу сообщить, что все необходимые мероприятия по уборке снега уже организованы. Команды коммунальных служб работают на полную мощность! Будьте внимательны на дорогах и осторожны при движении по тротуарам!» – отметил глава Пскова.
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Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина
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Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина
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Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина
Напомним, сегодня в Псковской области прогнозируют сильный ветер и налипание снега на провода.
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