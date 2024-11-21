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Общество

Сильный ветер и налипание снега на провода прогнозируют в Псковской области

20 ноября в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью – небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Об этом ПАИ сообщили в региональном ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Днём пройдёт мокрый снег, в большинстве районов переходящий в дождь. Местами возможно налипание мокрого снега на провода.

Будет дуть южный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью около ноля градусов, днём – от 0 до +4 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы.

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