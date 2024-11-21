Сильный ветер и налипание снега на провода прогнозируют в Псковской области
20 ноября в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью – небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Об этом ПАИ сообщили в региональном ГУ МЧС.
Днём пройдёт мокрый снег, в большинстве районов переходящий в дождь. Местами возможно налипание мокрого снега на провода.
Будет дуть южный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью около ноля градусов, днём – от 0 до +4 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы.
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