Сильный ветер и налипание снега на провода прогнозируют в Псковской области

14:13, 19 ноября 2024, ПАИ

20 ноября в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью – небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Об этом ПАИ сообщили в региональном ГУ МЧС.

Днём пройдёт мокрый снег, в большинстве районов переходящий в дождь. Местами возможно налипание мокрого снега на провода.

Будет дуть южный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью около ноля градусов, днём – от 0 до +4 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы.