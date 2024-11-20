37% псковичей согласны на сверхурочную работу при условии достойного вознаграждения

11:11, 20 ноября 2024, ПАИ

На сверхурочную работу при условии достойного вознаграждения согласны 37 % опрошенных псковичей, следует из данных опроса SuperJob.

От 40 до 50 часов в неделю готовы трудиться 20 % опрошенных, 10 % псковичей согласны на трудовую рабочую неделю продолжительностью от 50 до 60 часов, на занятость от 60 до 80 часов в неделю согласны 5 %, а работать более 80 часов смогли бы 2 %.

Перерабатывать даже за достойное вознаграждение не готовы 49 % респондентов, большинство из них – женщины: 57 % женских голосов против 41 % мужских. 53 % людей старше 45 лет также отказались бы от дополнительных часов работы. Интересно, что горожане с доходом менее 50 тысяч рублей выбирают стандартную рабочую неделю чаще тех, у кого заработная плата больше.

Ранее сообщалось, что каждая третья компания в Пскове сталкивалась с «тихим увольнением». В таких случаях большинство компаний, а именно 38 %, предлагают сотруднику интересные задачи и бонусы, однако 28 % идут путём репрессий, а 14 % компаний сразу же увольняют сотрудника.