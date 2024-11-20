Эскиз медали к 200-летию ссылки Пушкина в Михайловское представили псковичам

12:04, 20 ноября 2024, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» сообщил о планах выпуска медали в память 200-летия со дня приезда поэта в родовое псковское имение, в так называемую северную ссылку. В музее особо отметили значимость этого события двухвековой давности: именно здесь, на Псковской земле, произошло духовное становление поэта, сформировался его гений.

В музее отметили, что для оформления медали решено было использовать работу молодого московского художника Кирилла Нестерика «Портрет Пушкина» (2020 год) из фондов «Михайловского».

«Замечательный график и живописец, а ещё – мастер лаковой миниатюрной живописи, выпускник известного на весь мир Федоскинского художественного училища, он неоднократно принимал участие в пленэрах «Дорога к Пушкину» в Святогорье. Ряд работ, выполненных по итогам этих пленэров, Кирилл Нестерик передал в дар Пушкинскому заповеднику», – отметили в музее.

Эскиз медали сегодня опубликован в официальном сообществе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в социальной сети.

Напомним, что завершающийся год директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич назвал годом трёх юбилеев для музея. Помимо широко празднуемого 225-летия со дня рождения Александра Пушкина и 200-летия его приезда в псковское родовое имение, это ещё и 125 лет с начала истории музея-заповедника «Пушкинский уголок» (сейчас – Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»): именно век с четвертью назад усадьба Ганнибалов и Пушкиных на народные пожертвования была выкуплена у наследников в государственную собственность.