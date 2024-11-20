Самолёт из Москвы в Псков вылетел с задержкой почти на пять часов

13:11, 20 ноября 2024, ПАИ

Самолёт из Москвы в Псков вылетел в 12:43, сообщается на онлайн-табло аэропорта Внуково.

Задержка рейса составила 4 часа 43 минуты. Изначально вылет должен был состояться в 8:00.

Напомним, что рейс переносили несколько раз.