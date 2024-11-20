Вылет самолёта Москва – Псков задержан на два часа
Вылет утреннего авиарейса Москва – Псков задержан на два часа, следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково.
Самолет должен был вылететь в 8 часов, но рейс перенесли на час. После этого время было вновь перенесено на 10:00 мск.
Напомним, что сегодня в Псковской области прогнозируют сильный ветер и налипание снега на провода.
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