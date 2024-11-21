Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Инсайт, вайб, аскеза, скуф, нормис стали претендентами на слово 2024 года

Инсайт, вайб, аскеза, скуф, нормис — эти термины стали главными претендентами на слово 2024 года по версии портала «Грамота.ру». В том же списке — осознанность, прилёт, пов, сап, нарратив и абьюз.

«Мы хотим, чтобы слово года находило отклик у говорящих по-русски, вызывало бы любопытство и вопросы, — объяснила руководитель словарного направления «Грамоты.ру» Анастасия Бонч-Осмоловская. — Есть множество слов-однодневок, которые через пять и тем более десять лет мы даже не вспомним. Но нам как лингвистам интересно выявлять такие слова, у которых есть высокие шансы закрепиться в языке, стать симптомом нового явления».

Свое слово 2024 года назвал и Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина. Им стало слово — Пушкин.

«Сегодня Пушкин — полномасштабный символ русской культуры. В год празднования 225-летия со дня рождения поэта мы наблюдаем новый всплеск интереса к его творчеству. И в России, и за рубежом проходят многочисленные выставки, организованы глобальные юбилейные экспозиции в ведущих музеях, театральные постановки, научные конференции, конкурсы, олимпиады», — отметил и. о. ректора Института Пушкина Никита Гусев.

Ключевыми словами года, по мнению экспертов-русистов, также стали семья, искусственный интеллект, выборы и квадробер.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 ноября 2024

33-летний мужчина пропал в Порховском округе
21 ноября 2024

Покраску звонницы и замену кровельного покрытия выполняют рабочие в церкви Николы со Усохи в Пскове
21 ноября 2024

Наталья Иванова встретилась с детским омбудсменом в Псковской области Наталией Соколовой
21 ноября 2024

Итоги деятельности единых дежурно-диспетчерских служб за год подвели в Псковской области
21 ноября 2024

Появление нового оркестра может предотвратить отток молодых музыкантов – псковский эксперт
21 ноября 2024

Псковских детей приглашают принять участие в конкурсе «АРТ-Краеведение»
21 ноября 2024

Молодёжный фестиваль социальной рекламы «7Я» прошёл в Пскове
21 ноября 2024

Сотни шагов по Псковской земле для меня значат больше, чем миллион километров по Евросоюзу – журналист из Словакии

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...