Инсайт, вайб, аскеза, скуф, нормис стали претендентами на слово 2024 года

15:04, 21 ноября 2024, ПАИ

Инсайт, вайб, аскеза, скуф, нормис — эти термины стали главными претендентами на слово 2024 года по версии портала «Грамота.ру». В том же списке — осознанность, прилёт, пов, сап, нарратив и абьюз.

«Мы хотим, чтобы слово года находило отклик у говорящих по-русски, вызывало бы любопытство и вопросы, — объяснила руководитель словарного направления «Грамоты.ру» Анастасия Бонч-Осмоловская. — Есть множество слов-однодневок, которые через пять и тем более десять лет мы даже не вспомним. Но нам как лингвистам интересно выявлять такие слова, у которых есть высокие шансы закрепиться в языке, стать симптомом нового явления».

Свое слово 2024 года назвал и Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина. Им стало слово — Пушкин.

«Сегодня Пушкин — полномасштабный символ русской культуры. В год празднования 225-летия со дня рождения поэта мы наблюдаем новый всплеск интереса к его творчеству. И в России, и за рубежом проходят многочисленные выставки, организованы глобальные юбилейные экспозиции в ведущих музеях, театральные постановки, научные конференции, конкурсы, олимпиады», — отметил и. о. ректора Института Пушкина Никита Гусев.

Ключевыми словами года, по мнению экспертов-русистов, также стали семья, искусственный интеллект, выборы и квадробер.