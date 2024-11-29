По Серебряному маршруту на поезде Псковскую область посетили девять тысяч пассажиров

16:56, 27 ноября 2024, ПАИ

Туристические поездки в Псковскую область на круизном поезде по железнодорожному Серебряному маршруту совершили около 9 тысяч пассажиров. Состав следует по маршруту Москва – Псков – Великий Новгород – Рыбинск – Ярославль – Москва, сообщил ПАИ в пресс-службе правительства региона.

За время существования маршрута путешественники оценили возможность за одни выходные посетить Псков и несколько других городов.

Следующие рейсы по Серебряному маршруту будут организованы 1 и 5 января 2025 года.

Напомним, что 4 января 2025 года в Псков прибудет поезд Деда Мороза, продажи билетов откроются за 30 суток до прибытия поезда.