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Общество

Балетом «Щелкунчик» открылся в Опочке новый виртуальный концертный зал

Новый виртуальный концертный зал открылся в районном Доме культуры в Опочке сегодня, 14 октября. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Цифровая культура» в рамках национального проекта «Культура». Открытие зала состоялось в день празднования 610-летия города Опочки.

В районном Доме культуры состоялся показ фрагмента балета «Щелкунчик» – «Вальса цветов» в исполнении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под руководством Ивана Никифорчина.

Виртуальный концертный зал оснащён современным мультимедийным оборудованием, которое позволяет транслировать произведения музыкального и кинематографического искусства в прямом эфире. Стоимость оборудования составила 2,5 миллиона рублей.

Директор Дома культуры Галина Евдокимова отметила, что виртуальный концертный зал предоставляет школьникам, будущим музыкантам и всем, кто интересуется творчеством, уникальную возможность познакомиться с мировым искусством в высоком качестве и в комфортной обстановке. Новую площадку планируется использовать для проведения различных образовательных, социальных и досуговых мероприятий, в том числе в рамках межведомственного сотрудничества.

Отметим, что виртуальный концертный зал в Опочке стал шестым по счёту в регионе. Ранее подобные культурные пространства были созданы в рамках национального проекта в Острове, Пыталово, Невеле, Великих Луках и Пустошке.

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