Тропинка к роднику: в Пскове на улице Труда открылась обновлённая библиотека

16:24, 26 сентября 2024, ПАИ

Четвёртая по счёту модельная библиотека открылась в Пскове сегодня, 26 сентября. Традиционному перерезанию ленточки предшествовали восторги, экспромтные экскурсии, радостные встречи всех, кто работал, оформлял, с нетерпением ждал окончания ремонта.

Среди гостей – официальные лица города и области, студенты близлежащего колледжа, школьники и, конечно, верные читатели.

Вся сознательная жизнь псковички, жительницы улицы Александра Матросова Татьяны Виноградовой связана с библиотекой «Родник».

«Сколько себя помню, всегда ходила сюда, потом мои дети, теперь внучка-второклассница Даша, – вспоминает Татьяна Виноградова. – В детстве я была книгочеем, особенно любила книги про партизан, наверное, потому что отец воевал в партизанском отряде. И очень любила стихи. Помнится, библиотекари приходили к нам в школу, рассказывали о новинках, расставляя нам акценты. Помещение невероятно обновилось, и это просто подарок для всех нас».



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



















































































Гармоничная геометрия

Почётной гостьей торжества стала вдова Станислава Золотцева, чьё имя сейчас носит библиотека, Ольга Золотцева. Она вспомнила время, когда «Роднику» присваивали имя супруга, автора слов гимна Пскова.

«После того, как Станислав Александрович скончался, встал вопрос об увековечивании его памяти и даче его имени одной из псковских библиотек. Предложили «Родник». Я сначала задумалась: «Родник» и Золотцев или «Родник» имени Золотцева». А потом, наоборот – это же родник Золотцева. Он сам как родник, как источник эрудиции, литературного вкуса, интеллекта – восприняла это так. И с той поры, с 2009 года, у меня установились очень хорошие отношения с «Родником». Мы тут проводим конкурсы, вечера, концерты – я по мере сил стараюсь приезжать, живу-то ведь в Москве. Эта библиотека – часть моей жизни. Настолько стало современно, стильно. И было-то не плохо, а как-то, скажем, по-советски. Сейчас стало более геометрично, но со вкусом. Эта геометрия очень гармоничная, я в восторге».

Кстати, над дизайн-проектом трудились студенты и преподаватель кафедры дизайна ПсковГУ Александра Рычкова, причём абсолютно бесплатно.

Для библиотеки именно они придумали волнообразные столы, струящуюся навигацию, каскад из сидений для самых непоседливых читателей и фонтан из синих брызг на стене над стойкой выдачи книг.

История одного ремонта

Стоит вспомнить, что библиотека победила во Всероссийском конкурсе грантов Министерства культуры России в рамках национального проекта «Культура», получив восемь миллионов рублей из федерального бюджета.

В марте здесь начали делать косметический ремонт, купили новую мебель и оборудование. Причём всё это время «Родник» не закрывался, сотрудники перемещались вместе с читателями из одного помещения в другое.

Результат налицо. Это новые зоны: «Золотцевская гостиная», «Зал детского чтения», «Творческо-игровая зона», «Территория молодёжных активностей» – и всё это для читателей, проведения выставок, концертов, лекций, встреч с интересными людьми.

Книжный фонд пополнился тремя тысячами экземпляров. Кстати, на современных полках все издания имеют очень достойный вид. Книгу хочется взять в руки и бережно полистать.

Директор Централизованной библиотечной системы Пскова Галина Большакова напомнила гостям простую русскую истину: встречают по одёжке, а провожают по уму и пожелала всем-всем «найти тропинку к роднику и пить из него полными горстями».

Федеральный отбор

«Четвёртой, но не последней модельной библиотекой» назвал глава Пскова Борис Елкин обновлённый «Родник».

«Нас ещё ждут новые открытия, – заверил он. – То, что библиотека прошла федеральный отбор – это заслуженный результат её сотрудников. Это новый виток развития нашей культуры и образования. Наша главная задача – увлечь молодёжь, чтобы у неё возникло желание учиться и развиваться дальше». Кроме того, Борис Елкин пообещал подставить «финансовое плечо» в подобных проектах.

Любопытно, что «Родник» был создан 70 лет назад. Тогда его фонд составлял 6,6 тысячи экземпляров, в десять раз меньше, чем сегодня. Сегодня универсальный фонд библиотеки – книги, брошюры, аудио- и видеоматериалы, грампластинки, электронные издания.

26 сентября 2024 года «Родник» начинает новую жизнь интеллектуального образовательного центра, где сочетаются стильный дизайн, функциональность и удобство.