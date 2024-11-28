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Экономика

Самые подешевевшие продукты назвали в Псковской области

Самые подешевевшие с 18 по 25 ноября продукты в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Фото: ПАИ

Так, колбаса полукопчёная и варёно-копчёная подешевела на 4,96 %, рыба мороженая неразделанная – на 2,63 %, вермишель – на 2,14 %, рис шлифованный – на 2,01 %, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта – на 1,92 %, крупа гречневая ядрица – на 1,84 % и колбаса варёная – на 1,83 %.

Добавим, что в Псковстате назвали самые подорожавшие с 18 по 25 ноября продукты в Псковской области. Так, овощи уже четвёртую неделю держатся в топе по подорожанию, а последние две недели огурцы растут в цене больше всего: за указанный период цена продукта увеличилась на 6,28 %.

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