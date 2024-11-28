Самые подорожавшие продукты назвали в Псковской области

17:45, 28 ноября 2024, ПАИ

Самые подорожавшие продукты с 18 по 25 ноября в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Вот уже четвёртую неделю овощи показывают наибольшее подорожание в цене. Свежие огурцы продолжают занимать первое место по высокому ценнику, они подорожали на 6,28 %. Капуста белокочанная свежая выросла в цене на 5,28 %, свёкла столовая – на 2,59 %, лук репчатый – на 2,35 %, картофель – на 1,63 % и свежие помидоры – на 1,49 %.

Ценник на некоторые из других категорий продуктов также повысился. Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5–3,2 % жирности подорожало на 2,52 %, чай чёрный байховый, цена на который поднимается уже вторую неделю, – на 2,38 %, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5–3,2 % жирности – на 1,78 %, куриные яйца – на 1,6 %, консервы фруктово-ягодные для детского питания – на 1,57 % и смеси сухие молочные для детского питания – на 1,45 %.

Недавно специалисты назвали три самых подорожавших новогодних салата. В тройку лидеров вошли «Селёдка под шубой», цена на ингредиенты которой увеличилась на 13,3 %, а порция на четверых обойдётся в 261 рубль, «Мимоза» – с подорожанием на 10,5 % и ценой в 277 рублей и «Оливье», четыре порции которого обойдутся в 553,1 рубля, что на 8,5 % больше, чем в 2023 году.