Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Самые подорожавшие продукты назвали в Псковской области

Самые подорожавшие продукты с 18 по 25 ноября в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Фото: ПАИ

Вот уже четвёртую неделю овощи показывают наибольшее подорожание в цене. Свежие огурцы продолжают занимать первое место по высокому ценнику, они подорожали на 6,28 %. Капуста белокочанная свежая выросла в цене на 5,28 %, свёкла столовая – на 2,59 %, лук репчатый – на 2,35 %, картофель – на 1,63 % и свежие помидоры – на 1,49 %.

Ценник на некоторые из других категорий продуктов также повысился. Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5–3,2 % жирности подорожало на 2,52 %, чай чёрный байховый, цена на который поднимается уже вторую неделю, – на 2,38 %, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5–3,2 % жирности – на 1,78 %, куриные яйца – на 1,6 %, консервы фруктово-ягодные для детского питания – на 1,57 % и смеси сухие молочные для детского питания – на 1,45 %.

Недавно специалисты назвали три самых подорожавших новогодних салата. В тройку лидеров вошли «Селёдка под шубой», цена на ингредиенты которой увеличилась на 13,3 %, а порция на четверых обойдётся в 261 рубль, «Мимоза» – с подорожанием на 10,5 % и ценой в 277 рублей и «Оливье», четыре порции которого обойдутся в 553,1 рубля, что на 8,5 % больше, чем в 2023 году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 ноября 2024

Самые подешевевшие продукты назвали в Псковской области
28 ноября 2024

Самые подорожавшие продукты назвали в Псковской области
28 ноября 2024

Установить туристический налог смогут муниципальные образования Псковской области в 2025 году
28 ноября 2024

Создана согласительная комиссия для работы над проектом бюджета Псковской области на 2025 год
28 ноября 2024

Проект бюджета Псковской области на 2025 год принят в первом чтении
28 ноября 2024

Экономист Банка России дал прогноз по развитию ключевой ставки
27 ноября 2024

Круглый стол для представителей гостиничного бизнеса прошёл в Изборске
27 ноября 2024

Зарплату бюджетникам и дотации предприятиям ЖКХ обсудили на экономическом комитете Псковского областного Собрания

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...