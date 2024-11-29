«Махеевъ» поднимет цены на майонез

12:29, 29 ноября 2024, ПАИ

Один из крупнейших производителей в России «Эссен Продакшн АГ», более известный под брендом «Махеевъ», поднимет цены на майонез и майонезные соусы, а также на томатную пасту с 15 декабря. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо производителя.

Так, отпускные цены на 21 популярное наименование майонеза вырастут от 2,9 до 10 %, на четыре вида майонезных соусов – от 5 до 14,6 % и на два вида томатной пасты – от 5 до 10 %. Это уже второе повышение цен на продукты, ранее «Эссен» увеличил их ценник 15 ноября – тогда на 10 % подорожали 18 позиций майонеза и два майонезных соуса.

Также данные источника не исключают, что другие производители тоже повысят цены, но уже в январе, так как им важно обеспечить объём продаж перед новогодними праздниками.

Согласно данным Росстата, с начала ноября цены в стране выросли на 1,15 %, а с начала года – на 7,8 %. С 18 по 25 ноября, согласно информации Псковстата, уже четвёртую неделю продолжает дорожать плодоовощная продукция, также в лидеры по росту цен входят некоторые из товаров молочной продукции.

Напомним, что крупнейшие производители молочной продукции договорились с торговыми сетями о снижении цен на молоко и сливочное масло. Так, на молоко 2,5 % жирности снижение цен составит 10 %, а на крестьянское масло 72 % жирности – на 7–10 %.