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Экономика

Производители в России договорились о снижении цен на молоко и сливочное масло

Крупнейшие производители молочной продукции «Молвест» (он же бренд «Вкуснотеево»), «ЭкоНива», «Ренна» (более известные как «Коровка из Кореновки» и «Алексеевское») и другие договорились с торговыми сетями об изменении ценовой политики на социально значимые продукты. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник на рынке.

Фото: ПАИ

Снижение цен составит от 10 до 15 % и коснётся таких товаров, как молоко и сливочное масло. Так, по словам генерального директора «Молвеста» Анатолия Лосева, для поддержки социально незащищённых слоёв населения – малообеспеченных граждан, пенсионеров – выделят несколько товаров для поддержки. «Это будет молоко в недорогой упаковке 2,5 % жирности, на которое снижение цен составит около 10 %, и крестьянское масло 72 % жирности, со снижением на 7–10 %. Также мы просим, чтобы наценку примерно на 5 % снизили сети», – уточнил Лосев.

В преддверии новогодних праздников, согласно комментарию группы компаний «Ренна», в крупнейших торговых сетях будет запущена серия промоакций на широкий ассортимент продуктов.

Напомним, что с января по октябрь 2024 года цена на сливочное масло выросла на 24,43 %, а на молоко и молочную продукцию – на 9,08 %. Рост цен на эти товары, по мнению экспертов, связан с растущими ставками рефинансирования, а также с наценками торговых сетей, которые поднимают цены в рамках своих договоров.

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