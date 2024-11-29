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Экономика

Производство скота и птицы на убой увеличилось почти на 50% в Псковской области

378,6 тысячи тонн птицы и скота на убой произвели в Псковской области с января по октябрь нынешнего года, что на 48 % больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

Фото: ПАИ

За десять месяцев также произведено 195,2 тысячи тонн молока (рост на 5 %) и 69,7 миллиона штук яиц (уменьшение на 8,8 %).

На конец октября 2024 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчётам, составляло 59 тысячи голов, из которых коров – 30,1 тысячи; свиней – 1 млн 569,3 тысячи, овец и коз – 21,8 тысячи и птицы – 1 млн 628,6 тысячи голов.

По сравнению с сопоставимой датой прошлого года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 2,7 %, коров – на 2 %; овец и коз – на 14,4 %, птицы – на 6,1 %. Поголовье свиней, напротив, увеличилось на 32,2 %.

Напомним, что крупный животноводческий комплекс появится в Бежаницокм муниципальном округе. В планах инвестора – создание площадки для выращивания крупного рогатого скота молочных пород с содержанием более 3,4 тысячи голов.

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