Зарплата в Псковской области выросла на 13,2% в реальном выражении

14:38, 29 ноября 2024, ПАИ

По оценке за январь – сентябрь 2024 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Псковской области составила 52 371 рубль, что на 21,6 % больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

В реальном выражении рассчитанная с учётом индекса потребительских цен зарплата выросла на 13,2 %, а суммарная задолженность по заработной плате на 1 ноября нынешнего года уменьшилась на 29,3 % и составила 1,549 миллиона по сравнению с сопоставимой датой прошлого года, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что с момента введения специального налогового режима в регионе почти 42 тысячи псковичей стали самозанятыми, а 33 тысячи из них ведут реальную деятельность. Так, с начала 2024 года жители зарегистрировали доходы более чем на 11,6 миллиарда рублей.