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Экономика

Почти 42 тысячи псковичей с приходом специального налогового режима стали самозанятыми

Почти 42 тысячи жителей Псковской области с момента введения специального налогового режима в регионе и по состоянию на конец ноября 2024 года стали самозанятыми, а 33 тысячи человек из них ведут реальную деятельность и уплачивают налог. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

С начала нынешнего года самозанятые псковичи зарегистрировали доходы более чем на 11,6 миллиарда рублей, а сумма, подлежащая уплате в бюджет, составила 581 миллион рублей.

Наиболее популярными видами деятельности в Псковской области стали услуги косметологии, продажа товаров собственного производства и строительство. А водители, парикмахеры и арендаторы жилья активно регистрируют себя как самозанятых.

Напомним, что в России сегодня отмечается День самозанятых. Шесть лет назад был подписан закон о налоге на профессиональный доход, позволяющий людям получать дополнительный доход без рисков при льготных ставках.

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