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Общество

Количество разводов продолжает уменьшаться в Псковской области

Количество разводов продолжает уменьшаться в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Фото: ПАИ

Так, с января по сентябрь 2024 года в регионе развелись 2 046 пар. Это на 107 разводов меньше, чем за сопутствующий период 2023 года.

В то же время за рассматриваемый период в Псковской области заключили 2 891 новых браков, когда за аналогичный период прошлого года было заключено 2 962 браков.

Ранее россиянам назвали самые красивые даты свадеб в 2025 году. В тройку лидеров вошли 25 мая – 25.05.2025, 25 января – 25.01.2025 и 25 апреля – 25.04.2025. Также спросом пользуются 5 и 15 мая.

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