Количество разводов продолжает уменьшаться в Псковской области

16:02, 29 ноября 2024, ПАИ

Количество разводов продолжает уменьшаться в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, с января по сентябрь 2024 года в регионе развелись 2 046 пар. Это на 107 разводов меньше, чем за сопутствующий период 2023 года.

В то же время за рассматриваемый период в Псковской области заключили 2 891 новых браков, когда за аналогичный период прошлого года было заключено 2 962 браков.

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