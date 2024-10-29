Выставка «Россия начинается здесь» в Пскове станет ежегодной

16:26, 29 октября 2024, ПАИ

Выставку «Россия начинается здесь», которая прошла в августе на берегах Псковы в Финском парке, сделают ежегодной. Об этом рассказала заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 29 октября.

«Есть поручение Михаила Юрьевича [губернатор Псковской области Михаил Ведерников. – ПАИ]. В обязательном порядке такое мероприятие станет ежегодным. Нашу практику в том числе приводили в пример в национальном центре России. Конечно, ещё дополнительно у нас получилось очень интересное взаимодействие с витеблянами. Когда в формат нашего мероприятия подключилось подворье Витебской области», – отметила Ольга Тимофеева.

Сейчас Псковская область активно взаимодействует с Белоруссией, подчеркнула она. «Мы ведём работу с регионами Белоруссии, с которыми у нас подписано соглашение, чтобы они именно в эти даты тоже свои подворья презентовали», – заключила Ольга Тимофеева.

Добавим, что в этом году выставка «Россия начинается здесь» проходила в рамках празднования 80-летия образования Псковской области. Мероприятие состоялось при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Росмолодёжи.