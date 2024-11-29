Вылет самолёта Москва – Псков повторно перенесён

22:19, 29 ноября 2024, ПАИ

Вылет самолёта Москва – Псков повторно перенесли. Вылет запланирован на 23:30 29 ноября, следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково.

Ранее сообщалось, что самолёт вылетит в Псков в 20:50. Прибытие ожидается в 00:50.

Ранее сообщалось, что дождь прогнозируют в Псковской области 30 ноября.