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Общество

Вылет самолёта Москва – Псков повторно перенесён

Вылет самолёта Москва – Псков повторно перенесли. Вылет запланирован на 23:30 29 ноября, следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково.

Вылет самолёта Москва – Псков повторно перенесён. Фото: онлайн-табло аэропорта Внуково

Ранее сообщалось, что самолёт вылетит в Псков в 20:50. Прибытие ожидается в 00:50.

Ранее сообщалось, что дождь прогнозируют в Псковской области 30 ноября.

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