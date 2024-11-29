Вылет самолёта Москва – Псков повторно перенесён
Вылет самолёта Москва – Псков повторно перенесли. Вылет запланирован на 23:30 29 ноября, следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково.
Ранее сообщалось, что самолёт вылетит в Псков в 20:50. Прибытие ожидается в 00:50.
Ранее сообщалось, что дождь прогнозируют в Псковской области 30 ноября.
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