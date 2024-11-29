Вылет самолёта Москва – Псков перенесён

20:39, 29 ноября 2024, ПАИ

Вылет самолёта Москва – Псков перенесли с 19:00 до 20:50, следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково.

Напомним, в Пскове на протяжении дня был сильный туман.