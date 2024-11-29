Вылет самолёта Москва – Псков перенесён
Вылет самолёта Москва – Псков перенесли с 19:00 до 20:50, следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково.
Напомним, в Пскове на протяжении дня был сильный туман.
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