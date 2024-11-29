Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Страна и мир

Угрозу в росте военной активности стран НАТО на границах СНГ видят в Содружестве

Пограничные ведомства стран СНГ отмечают нарастающие угрозы безопасности, связанные с увеличением военной активности блока НАТО на западных и северо-западных границах Содружества. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на председателя Совета командующих пограничными войсками государств – участников СНГ и руководителя пограничной службы ФСБ России Владимира Кулишова, который подвёл итоги 89-го заседания Совета командующих пограничными войсками в Санкт-Петербурге.

Владимир Кулишов отметил, что планирование деятельности невозможно без реальной оценки угроз и вызовов, стоящих перед пограничной безопасностью. В связи с этим был проведён детальный анализ текущей ситуации на внешних границах. Руководители пограничных ведомств стран Содружества подчёркивали, что блок НАТО усиливает своё присутствие на северо-западных и западных участках границ, наблюдается значительный рост количества учений и практических тренировок вблизи этих границ, а также увеличение разведывательной активности альянса в северных широтах.

Кроме того, генерал подчеркнул, что угрозы сохраняются и на южном направлении, где не снижается количество попыток проникновения на территорию СНГ представителей международных террористических группировок, особенно со стороны Афганистана. В условиях роста нелегальной миграции эта проблема становится особенно актуальной, пояснил Владимир Кулишов. Участники встречи в Петербурге решили усилить контроль в пунктах пропуска и на участках так называемой «зелёной» границы.

Отдельно обсуждались итоги специальных пограничных операций «Запад-2024» и «Шекара-2024», а также планы проведения совместных операций в следующем году. Участники встречи также затронули взаимодействие стран СНГ в борьбе с трансграничной преступностью, включая контрабанду наркотиков, оружия и взрывчатых веществ, а также нелегальную добычу биоресурсов в водных пограничных зонах. Также была подчёркнута важность сближения национального законодательства в сфере пограничной безопасности.

Кроме того, принято решение о гуманитарном сотрудничестве: в 2025 году пройдёт эстафета Победы вдоль внешних границ стран СНГ в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

В заседании, которое прошло под руководством председателя Совета командующих пограничными войсками, участвовали делегации России, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а также представители исполнительного комитета СНГ, Антитеррористического центра государств – участников Содружества и других организаций.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 ноября 2024

Молодёжные парламенты Псковской области и регионов Белоруссии договорились о сотрудничестве
25 ноября 2024

Открытие «Зимнего университета» в Пскове: все флаги к нам
21 ноября 2024

Сотни шагов по Псковской земле для меня значат больше, чем миллион километров по Евросоюзу – журналист из Словакии
21 ноября 2024

Михаил Ведерников: Вопросы демографии – одни из приоритетных для нашего региона
21 ноября 2024

V Псковский международный медиафорум прошёл в Пскове
20 ноября 2024

На необходимость работы с молодёжью обратила внимание Светлана Конев
20 ноября 2024

Мария Бутина – участникам медиафорума в Пскове: Просто расскажите о том, какая Россия на самом деле
20 ноября 2024

О необходимости обучения большего количества страноведов в России заявил Максим Рева

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...