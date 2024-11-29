Угрозу в росте военной активности стран НАТО на границах СНГ видят в Содружестве

11:40, 30 ноября 2024, ПАИ

Пограничные ведомства стран СНГ отмечают нарастающие угрозы безопасности, связанные с увеличением военной активности блока НАТО на западных и северо-западных границах Содружества. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на председателя Совета командующих пограничными войсками государств – участников СНГ и руководителя пограничной службы ФСБ России Владимира Кулишова, который подвёл итоги 89-го заседания Совета командующих пограничными войсками в Санкт-Петербурге.

Владимир Кулишов отметил, что планирование деятельности невозможно без реальной оценки угроз и вызовов, стоящих перед пограничной безопасностью. В связи с этим был проведён детальный анализ текущей ситуации на внешних границах. Руководители пограничных ведомств стран Содружества подчёркивали, что блок НАТО усиливает своё присутствие на северо-западных и западных участках границ, наблюдается значительный рост количества учений и практических тренировок вблизи этих границ, а также увеличение разведывательной активности альянса в северных широтах.

Кроме того, генерал подчеркнул, что угрозы сохраняются и на южном направлении, где не снижается количество попыток проникновения на территорию СНГ представителей международных террористических группировок, особенно со стороны Афганистана. В условиях роста нелегальной миграции эта проблема становится особенно актуальной, пояснил Владимир Кулишов. Участники встречи в Петербурге решили усилить контроль в пунктах пропуска и на участках так называемой «зелёной» границы.

Отдельно обсуждались итоги специальных пограничных операций «Запад-2024» и «Шекара-2024», а также планы проведения совместных операций в следующем году. Участники встречи также затронули взаимодействие стран СНГ в борьбе с трансграничной преступностью, включая контрабанду наркотиков, оружия и взрывчатых веществ, а также нелегальную добычу биоресурсов в водных пограничных зонах. Также была подчёркнута важность сближения национального законодательства в сфере пограничной безопасности.

Кроме того, принято решение о гуманитарном сотрудничестве: в 2025 году пройдёт эстафета Победы вдоль внешних границ стран СНГ в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

В заседании, которое прошло под руководством председателя Совета командующих пограничными войсками, участвовали делегации России, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а также представители исполнительного комитета СНГ, Антитеррористического центра государств – участников Содружества и других организаций.