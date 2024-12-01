Уголовную ответственность за неоднократную продажу детям никотинсодержащей продукции предлагают ввести в Госдуме

10:44, 01 декабря 2024, ПАИ

В Госудуме приступили к рассмотрению законопроектов, направленных на защиту несовершеннолетних от потребления табачной и никотинсодержащей продукции. Об этом сообщается в телеграм-канале спикера Госдумы Вячеслава Володина.

В прошлом году в России возбудили почти 6,5 тысячи административных дел по факту нарушений правил продажи никотинсодержащей и табачной продукции, что наполовину больше, чем в 2022 году.

Предлагается повысить штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для её потребления или сырья для их производства. Для физических лиц штраф может достигать 300 тысяч рублей, в то время как сейчас он составляет от 40 тысяч до 60 тысяч. До 700 тысяч рублей предлагается сделать штраф в случае нарушения закона должностным лицом: сейчас он составляет от 150 тысяч до 300 тысяч. Для юридических лиц наказание хотят повысить с 400–600 тысяч рублей до двух миллионов.

В случае неоднократного нарушения закона вводится уголовная ответственность. Также в Госдуме предложили увеличить штрафы ещё по ряду статей в сфере торговли никотиносодержащей продукцией.