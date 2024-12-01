Прогноз на декабрь: период исправления ошибок, перемен на работе, обострения конфликтов и сложностей на личном фронте

20:47, 01 декабря 2024, ПАИ

Прогноз на последний месяц года от астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой.

Энергетика декабря как нельзя лучше соответствует подведению итогов и окончанию дел. Лучшее, что мы можем сделать для себя, это завершить текущие процессы, исправить допущенные ранее ошибки и просчёты, раздать долги, выполнить обещания и обязательства и со спокойной душой начать готовиться к новому году.

Для новых начинаний, особенно в бизнесе, декабрь подходит плохо. Энергетический фон месяца создают две ретроградные планеты – Меркурий (ретроградит до 16 декабря) и Марс (становится ретроградным 7 декабря).

Месяц открывается напряжённым новолунием 1 декабря. Так как оно выпадает на воскресенье, день лучше всего посвятить отдыху и устроить организму физический и эмоциональный детокс. Сил на большие свершения не хватит точно, а резкие движения могут привести к непредсказуемым последствиям. В новолуние традиционно хорошо заниматься планированием дел на предстоящий месяц. Можно продолжить этот процесс уже в рабочей обстановке 2 декабря.

В самом начале месяца может сложиться неверное представление о собственных силах и возможностях. Будет ложное ощущение моря по колено и гор по плечу, на этом фоне легко наломать дров, совершить неверные действия с далеко идущими негативными последствиями. Постарайтесь трезво оценить свои шансы и ресурсы, прежде чем ввязываться в авантюры. Может возникнуть желание помериться силой с авторитетами. Но даже, если Акела промахнётся, далеко не факт, что вы сможете занять его место. В течение декабря вообще очень вероятны процессы реформ и перемен на работе и в социальной сфере, которые будут трудными, сопровождаться встрясками и переживаниями. Результаты мы увидим уже вблизи полнолуния 15 декабря. Лишиться кресла больше рисков у тех, кто сидит выше.

Конструктивное использование этих энергий – поиск новых возможностей с прицелом на будущее, расширение горизонтов, обучение.

Ретроградный Меркурий традиционно создаёт излишнюю суету и путаницу, задержки и накладки в делах, вероятность ошибок и просчётов возрастает. Будьте внимательны к словам, особенно сказанным в публичном пространстве, очень велик риск попасть в неприятную ситуацию. Если вы начинаете новое дело в период ретро-Меркурия, будьте готовы к тому, что оно пойдёт медленнее, чем вы ожидали, и с множеством мелких неожиданностей и накладок. Ретроградный Меркурий лучше подходит для повторных дел, можно пробовать то, что раньше не получалось или исправлять допущенные ошибки. Покупки к новому году лучше делать после 16 декабря. Лучшее время для покупок в декабре – 17–20-е числа.

Период ретроградного Марса (а в этот раз он будет очень долгим, почти три месяца, и я напишу о нём подробнее отдельно) не подходит для открытия нового бизнеса, покупки автомобиля и производственного оборудования, хирургических и пластических операций (вырастают риски). Исключение только, если вы переделываете неудачную операцию. Особенно неблагоприятен для перечисленных дел период с 4-го по 10-е декабря.

Если в период ретроградного Марса начинается конфликт или противостояние, они могут затянуться надолго, иметь далеко идущие негативные последствия. По возможности от конфликтов лучше уходить.

Очень напряжённый – период 6–10 декабря, вырастают риски конфликтов, аварий, бытовых и спортивных травм. В первой половине декабря очень вероятны ссоры с любимыми. Очень напряжённый период для любых отношений – 7–15 декабря. Для новых знакомств время не подходящее.

Вторая половина месяца более позитивная. Если вы планируете серьёзные дела, важные встречи, крупные покупки, изменения в рабочих процессах и бизнесе, то лучше ориентироваться на вторую половину декабря, особенно период после 22-го числа. Но повторюсь, новые начинания лучше отложить, а месяц посвятить доделыванию дел и наведению порядка. К новому году лучше подойти в состоянии сведённого дебита с кредитом и закрытых гештальтов.

31 декабря происходит ещё одно новолуние. И это очень символично, говорит о том, что в 2025 году нас ждут очень серьёзные перемены – запуск нового цикла, как в масштабах государства, так и у каждого индивидуально. Нам опять выпадает шанс начать новую жизнь с чистого листа.

В новолуние организм всегда ослаблен, любые излишества ему точно не пойдут на пользу, вырастают риски отравлений. Увы, 31 декабря не самый подходящий день для праздничного застолья. Устройте себе детокс и разгрузку хотя бы до вечера.

Всех с наступающим!