Петля Марса: как пережить конфликты и куда направить свою энергию в ближайшие полгода

23:22, 28 октября 2024, ПАИ

Самая активная и воинственная планета Марс в ближайшие полгода создаёт напряжённый фон. Чего ожидать и куда лучше направить её энергию, рассказывает астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова.

Если в конце октября – начале ноября в вашей жизни возникла напряжённая или конфликтная ситуация, очень вероятно, что разбираться с ней вы будете в течение следующих шести месяцев.

Для того чтобы произошло событие, небесные конфигурации должны обязательно резонировать с вашим личным гороскопом. Если вы совсем чуть-чуть разбираетесь в астрологии, можете построить свою натальную карту (бесплатных астропроцессоров в интернете достаточно) и посмотреть, есть ли у вас планеты или другие важные точки в секторе от 18 градуса Рака до 7 градуса Льва. Именно по этому участку пройдёт планета Марс в своём прямом и ретроградном движении в ближайшие полгода и сформирует несколько напряжённых аспектов. Такой маршрут Марса в астрологии получил название петли. Если Марс заденет важные точки вашего персонального гороскопа, можно ожидать событий, и, скорее всего, таких, которые не порадуют. В первую очередь рискуют люди, родившиеся в самом конце периодов Козерога, Рака и начале Водолея и Льва. Также рискуют попасть под раздачу Овны, Весы, Тельцы и Скорпионы. Вам лучше не гулять в одиночку по тёмному парку и не записываться сейчас на курсы экстремального вождения. Но, повторюсь, всё зависит от вашего индивидуального гороскопа.

Вы наверняка обратили внимание, насколько негативный информационный фон сложился в последние несколько дней. То серьёзные аварии, то стрельба в школе, то нападение с ножом в магазине на покупателей. С 24 октября по 9 ноября Марс делает точную оппозицию с Плутоном, которая и повышает градус агрессии и провоцирует негативные события. Эта оппозиция будет точной также с 22 декабря 2024 года по 8 января 2025 года и с 20 апреля по 2 мая 2025-го. Для страховки можно накинуть ещё несколько дней до и после. В эти периоды стоит быть очень внимательными и аккуратными: не рисковать, не провоцировать конфликты, не ввязываться в борьбу и противостояние, особенно если вы не располагаете достаточными ресурсами, по возможности избегать мест массового скопления людей. Также повышается риск техногенных катастроф.

Важные пиковые точки петли Марса – это начало ноября, середина декабря, начало января, конец февраля и конец апреля. Если в конце октября – начале ноября у вас происходит событие, то развития, обострения и кульминации стоит ждать в означенные периоды. Если вы сейчас не видите решения, оно может появиться позже и быть очень неожиданным. В любом случае руки опускать точно не стоит.

Что делать, если вы сейчас чувствуете сильное напряжение, тревогу, но в то же время есть запас некоторой свободной энергии? Нужно использовать её в конструктивном русле. Лучше всего энергию пустить на решение производственных задач. Например, взяться за дела, которые раньше представлялись непосильными. Это хорошее время для включения аврального режима, расчистки авгиевых конюшен, любой серьёзной реорганизации и важного прорыва. Напряжённый аспект двух «злых» планет не только вредит, но и даёт энергию, чтобы свернуть горы. Главное, мудро и грамотно ею распорядиться. Если в вашей жизни присутствует спорт, можно усилить тренировки, но помня о необходимой технике безопасности. Если вы давно собирались начать дома ремонт, сейчас хорошее время, в том числе и для радикальной перепланировки. Можно также озадачиться вопросами защиты и безопасности: установить новые охранные системы в доме или офисе, поменять замки или двери. Если у вашего бизнеса есть серьёзные конкуренты, можно попробовать потягаться с ними, но трезво оценивая свои силы и возможности. В указанные периоды может возникнуть противостояние с силовыми и контролирующими органами. Если вам объективно есть чего опасаться с этой стороны, лучше превентивно подстелить соломки.

Если для вас актульна тема отстройки личных границ, работы со своими эмоциями, противостояния давлению со стороны кого-то из близких, то сейчас хорошее время, чтобы побороться за свои интересы. Но будьте готовы к тому, что ваша личная трансформация может пройти болезненно и без конфликтов и манипуляций, скорее всего, не обойдётся.

С любой сложной ситуацией справиться легче, если смотреть на неё как на возможность личностного роста, получения непростого, но необходимого опыта. Да, иногда трансформации бывают очень болезненными, но без них невозможен прогресс.