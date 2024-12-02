15 выездов совершила аварийно-спасательная служба Псковской области за неделю

18:07, 02 декабря 2024, ПАИ

22 выезда осуществила аварийно-спасательная служба Псковской области с 25 ноября по 1 декабря. Пять из них были ложными, сообщили в ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС».

Семь касались ликвидаций последствий ДТП, два – идентификации взрывоопасных предметов. Один раз сотрудники службы выезжали с целью обеспечить доступ в жилые и нежилые помещения.

Ранее сообщалось, что проверку по сообщению об обнаружении в сгоревшем доме тела петербуржца проводят в Псковской области.