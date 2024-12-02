Проверку по сообщению об обнаружении в сгоревшем доме тела петербуржца проводят в Псковской области

15:16, 02 декабря 2024, ПАИ

В Стругокрасненском районе следователи проводят проверку по сообщению о гибели мужчины при пожаре, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Сообщение об обнаружении тела 43-летнего мужчины с признаками воздействия высоких температур на месте пожара в частном жилом доме в одной из деревень Стругокрасненского района поступило в правоохранительные органы 30 ноября.

По полученной следствием информации, причиной возгорания могла послужить неисправность электропроводки. Другие люди в ходе пожара не пострадали. В настоящее время назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

В СУ СК России по Псковской области напоминают гражданам о необходимости строгого выполнения правил пожарной безопасности. Каждый должен быть уверен в безопасности своего дома, в исправности электропроводки, электро- и отопительных приборов.

Также региональное следственное управление обращает внимание на необходимость более ответственного подхода родителей и других лиц к обеспечению безопасного нахождения детей в жилых помещениях. «Не оставляйте их без присмотра взрослых. Проводите с детьми профилактические беседы, рассказывайте о правилах противопожарной безопасности, выучите с ними телефоны экстренных служб и правила поведения во время пожара», – подчеркнули в пресс-службе.