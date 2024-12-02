Прибывший из Псковской области мужчина найден мёртвым в отеле Ленобласти

23:54, 02 декабря 2024, ПАИ

Мужчина из Псковской области найден мёртвым в одном из отелей, расположенном во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом пишет «Фонтанка».

По информации «Фонтанки», администратор гостиницы обнаружила тело постояльца в ванной комнате гостиничного номера утром 2 декабря. Сообщается, что 44-летний мужчина прибыл из Псковской области и заселился в отель 25 ноября. Он практически не покидал номер.

Администратор решила навестить его, чтобы узнать, планирует ли он продлить своё пребывание в отеле. Когда она вошла в номер, то обнаружила мужчину мёртвым. По данным издания, он сидел голый на унитазе, опустив голову на бачок.