Прибывший из Псковской области мужчина найден мёртвым в отеле Ленобласти
Мужчина из Псковской области найден мёртвым в одном из отелей, расположенном во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом пишет «Фонтанка».
По информации «Фонтанки», администратор гостиницы обнаружила тело постояльца в ванной комнате гостиничного номера утром 2 декабря. Сообщается, что 44-летний мужчина прибыл из Псковской области и заселился в отель 25 ноября. Он практически не покидал номер.
Администратор решила навестить его, чтобы узнать, планирует ли он продлить своё пребывание в отеле. Когда она вошла в номер, то обнаружила мужчину мёртвым. По данным издания, он сидел голый на унитазе, опустив голову на бачок.
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