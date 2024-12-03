Остров, Псков, Великие Луки, Печоры и Невель стали лидерами по привлечённым грантам

17:25, 03 декабря 2024, ПАИ

В этом году в передовиках по привлечению грантовых средств по линии молодежной политики – Остров, Псков, Великие Луки, Печоры и Невель, рассказал врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Но необязательно, что зарегистрированная там НКО будет реализовывать свой проект на территории этих муниципалитетов», – уточнил Дмитрий Яковлев.

Ранее сообщалось, что в этом году по линии молодёжной политики в Псковскую область уже удалось привлечь гранты на сумму 110 млн рублей.