Центр добровольчества «Путь добра» откроется в Печорах в декабре
Центр добровольчества «Путь добра» откроется в Печорах, рассказал врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Площадка появится уже в декабре, молодёжь там будут знакомить с религией и традициями. «По подобию во всех субъектах РФ будут открываться подобные центры, где молодёжь будут приобщать к нравственным ориентирам», – уточнил Дмитрий Яковлев.
Центр разместится на первом этаже Дворца творчества детей и молодёжи.
Проект реализуется при помощи Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества (волонтёрства) «Регион добрых дел».
Молодёжные организации Псковской области уже привлекли гранты на сумму 110 млн рублей