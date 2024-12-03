Центр добровольчества «Путь добра» откроется в Печорах в декабре

16:22, 03 декабря 2024, ПАИ

Центр добровольчества «Путь добра» откроется в Печорах, рассказал врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Площадка появится уже в декабре, молодёжь там будут знакомить с религией и традициями. «По подобию во всех субъектах РФ будут открываться подобные центры, где молодёжь будут приобщать к нравственным ориентирам», – уточнил Дмитрий Яковлев.

Центр разместится на первом этаже Дворца творчества детей и молодёжи.

Проект реализуется при помощи Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества (волонтёрства) «Регион добрых дел».