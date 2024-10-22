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Центр добровольчества «Путь добра» откроется в Печорах в декабре

Центр добровольчества «Путь добра» откроется в Печорах в декабре текущего года, пишет районная газета «Печорская правда».

Фото здесь и далее: Юлия Четвергова

Большой ремонт проводится в настоящее время на первом этаже Дворца творчества детей и молодёжи в Печорах. Это реализуется новый проект печорских волонтёров.

«В 2023 году мы подали заявку на Всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел – 2023» и стали победителями в номинации «Развитие инфраструктуры поддержки добровольчества», – рассказала руководитель центра православного добровольчества Печорского муниципального округа «Путь добра» Юлия Четвергова.

По итогам конкурса было выделено федеральное финансирование на обустройство точки притяжения для ребят-волонтёров, где они смогут собираться, проводить мероприятия, встречи, беседы, семинары, обучение и просто активно и с пользой проводить время.

«Мы территориально находимся на такой благодатной, православной земле. В тесной связи с волонтёрами находится Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Заявку на конкурс мы подавали по благословению митрополита Тихона. Нас поддержали губернатор Михаил Ведерников и правительство Псковской области. Сейчас по благословению митрополита Матфея наставником волонтёрского движения в нашем округе стал настоятель храма Рождества Христова иерей Сергий (Тараканов). И мы будем в нашем муниципалитете развивать именно православных волонтёров. Ведь мы с вами видим, сколько сейчас делают прихожане печорских храмов, например, для помощи нашим военнослужащим и как много простых печерян готовы помогать. Это тоже волонтёры, только они никак не организованы и не закреплены. Именно поэтому возникла необходимость создания полноценного центра добровольчества», – отметила Юлия Четвергова.

Здесь будут сосредоточены не только православные волонтёры, но и все добровольческие направления: штаб «Мы вместе», ресурсный центр добровольчества, «Волонтёры Победы», «Волонтёры культуры».

Открытие центра добровольчества планируется на декабрь 2024 года. Проект реализуется при помощи Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества (волонтёрства) «Регион добрых дел».

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