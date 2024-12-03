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Всероссийский урок мужества проходит в Пскове

Всероссийский урок мужества «Памяти Неизвестного Солдата» проходит в международном волонтёрском корпусе 80-летия Победы на площадке Дома молодежи в Пскове сегодня, 3 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Всероссийский урок мужества проходит в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Всероссийский урок мужества проходит в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Всероссийский урок мужества проходит в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Всероссийский урок мужества проходит в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Всероссийский урок мужества проходит в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Всероссийский урок мужества проходит в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Всероссийский урок мужества проходит в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Всероссийский урок мужества проходит в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Всероссийский урок мужества проходит в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Всероссийский урок мужества проходит в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Всероссийский урок мужества проходит в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва

«Сегодня я хочу рассказать о важной дате – День Неизвестного Солдата. Важно, чтобы ребята знали и чтили своих героев. Нужно хранить память о них и нести свою историю вперёд», – отметила общественный помощник губернатора, председатель регионального комитета семей воинов Отечества Мария Филонова.

Перед учащимися 7-8 классов выступил кадровый военнослужащий 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии, кавалер ордена Мужества Артём.

«Я с детства мечтал служить в воздушно-десантных войсках. Дело в том, что мой старший брат проходил службу в воздушном десанте, только в городе Иваново. Я должен был попасть в морскую пехоту и уже перед самой отправкой встретил майора и попросился в ВДВ. Сейчас у меня 89 прыжков, но есть мечта – совершить сто прыжков. Очень сильно радует, когда видишь большое количество молодёжи на таких мероприятиях», – подчеркнул он.

Кроме того, перед участниками выступила Мария Филонова. В рамках урока школьники также смогли познакомиться с военной экипировкой. В частности, они узнали о центре специальной подготовки населения «Парамед».

«Мы занимаемся подготовкой населения по начальной военной подготовке и тактической медицине. Сегодня расскажем ребятам и покажем, что такое тактическая медицина, как она применяется, где она применяется, покажем, как работать с медицинскими изделиями», – отметил старший инструктор центра Иван Семененко.

Ранее сообщалось, что торжественное возложение гирлянды воинской славы и цветов к Могиле Неизвестного Солдата прошло в Пскове.

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