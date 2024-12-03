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Возложение цветов и гирлянд к Могиле Неизвестного Солдата проходит в Пскове

Торжественное возложение гирлянды воинской славы и цветов к Могиле Неизвестного Солдата проходит в Пскове сегодня, 3 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

  • ​Возложение цветов и гирлянд к Могиле Неизвестного Солдата проходит в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ​Возложение цветов и гирлянд к Могиле Неизвестного Солдата проходит в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ​Возложение цветов и гирлянд к Могиле Неизвестного Солдата проходит в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ​Возложение цветов и гирлянд к Могиле Неизвестного Солдата проходит в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ​Возложение цветов и гирлянд к Могиле Неизвестного Солдата проходит в Пскове
    Фото: ПАИ

Заупокойную литию в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны, совершил настоятель воинского храма Святого благоверного князя Александра Невского иерей Александр Короплясов.

На мероприятии присутствуют руководитель аппарата правительства региона Андрей Вьюнов, заместитель председателя областного Собрания Александр Братчиков, глава Пскова Борис Елкин, воины Псковского гарнизона, ветераны СВО, представители молодежных патриотических организаций.

Добавим, что 3 декабря в России отмечается памятная дата – День Неизвестного Солдата – в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами.

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