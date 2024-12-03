Венок с надписью «От жителей Псковской области» установили возле Вечного огня у Кремлёвской стены в Москве в честь Дня Неизвестного Солдата

18:51, 03 декабря 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников совместно с сенатором Совета Федерации Натальей Мельниковой, депутатом Государственной Думы Александром Борисовым, митрополитом Псковским и Порховским Матфеем, первым заместителем губернатора Денисом Салием приняли участие в торжественной церемонии в честь Дня Неизвестного Солдата в Москве. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«Почтили минутой молчания защитников Отечества, погибших за свободу и независимость нашей Родины», – сказал губернатор.

Венок с надписью «От жителей Псковской области» был установлен почётным караулом перед Вечным огнём у Кремлёвской стены.