День Неизвестного Солдата отмечается в России

07:01, 03 декабря 2024, ПАИ

3 декабря в России отмечается памятная дата — День Неизвестного Солдата — в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами, сообщает calend.ru.

По мнению законотворцев, установление этой даты «обосновывается необходимостью увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного великого подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами, чьё имя осталось неизвестным», а также это будет способствовать укреплению патриотического сознания.

Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. Сегодня мемориал у Кремлевской стены стал символичным местом поклонения для всех тех, кто не знает, как погибли их родные и близкие и где они погребены.

Но День Неизвестного Солдата — это не только день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединяет память по всем погибшим и пропавшим без вести во время войн и военных конфликтов.

Это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, память о каждом солдате, защищавшем Родину, и на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки. Но все они — герои своей страны.