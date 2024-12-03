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Псковский прозаик Тимофей Рахманинов проведёт презентацию своей новой книги о Довмонте

Презентация новой книги псковского прозаика, члена Союза писателей России Тимофея Рахманина «Давыд Городецкий. Сын Довмонта» пройдёт в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 10 декабря. Об этом сообщает Псковский литературный портал.

Новую книгу презентует псковский прозаик Тимофей Рахманинов 10 декабря. Фото: организаторы

Книга «Давыд Городецкий. Сын Довмонта» является логическим продолжением трилогии «Сказание о забытом князе», повествующей о псковском князе Довмонте-Тимофее.

Участники встречи смогут познакомиться с автором, задать вопросы о его книгах и их героях, приобрести понравившиеся издания и получить автограф.

Начало мероприятия в 18:00, вход свободный.

Ранее сообщалось, что концерт памяти музыканта, дирижёра, джазмена и педагога Аркадия Галковского пройдёт в Пскове.

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