Псковский прозаик Тимофей Рахманинов проведёт презентацию своей новой книги о Довмонте
Презентация новой книги псковского прозаика, члена Союза писателей России Тимофея Рахманина «Давыд Городецкий. Сын Довмонта» пройдёт в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 10 декабря. Об этом сообщает Псковский литературный портал.
Книга «Давыд Городецкий. Сын Довмонта» является логическим продолжением трилогии «Сказание о забытом князе», повествующей о псковском князе Довмонте-Тимофее.
Участники встречи смогут познакомиться с автором, задать вопросы о его книгах и их героях, приобрести понравившиеся издания и получить автограф.
Начало мероприятия в 18:00, вход свободный.
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Псковский прозаик Тимофей Рахманинов проведёт презентацию своей новой книги о Довмонте
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