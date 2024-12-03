Псковский прозаик Тимофей Рахманинов проведёт презентацию своей новой книги о Довмонте

21:55, 03 декабря 2024, ПАИ

Презентация новой книги псковского прозаика, члена Союза писателей России Тимофея Рахманина «Давыд Городецкий. Сын Довмонта» пройдёт в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 10 декабря. Об этом сообщает Псковский литературный портал.

Книга «Давыд Городецкий. Сын Довмонта» является логическим продолжением трилогии «Сказание о забытом князе», повествующей о псковском князе Довмонте-Тимофее.

Участники встречи смогут познакомиться с автором, задать вопросы о его книгах и их героях, приобрести понравившиеся издания и получить автограф.

Начало мероприятия в 18:00, вход свободный.

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