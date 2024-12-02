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Концерт памяти музыканта Аркадия Галковского «Неоконченная симфония» пройдёт в Пскове

Концерт памяти Аркадия Галковского «Неоконченная симфония» пройдёт в Псковской областной филармонии 19 декабря. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Концерт памяти музыканта Аркадия Галковского «Неоконченная симфония» пройдёт в Пскове. Фото: организаторы

Концерт посвящён памяти музыканта, дирижёра, джазмена и педагога Аркадия Галковского.

В первом отделении Губернаторский симфонический оркестр исполнит произведения, премьера которых состоялась в первые годы существования коллектива под руководством молодого Аркадия Галковского.

На сцене выступят друзья, коллеги и ученики Аркадия Галковского, сообщили организаторы.

Ранее сообщалось, что четыре концерта органной музыки состоятся в Пскове.

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