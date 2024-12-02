Концерт памяти музыканта Аркадия Галковского «Неоконченная симфония» пройдёт в Пскове
Концерт памяти Аркадия Галковского «Неоконченная симфония» пройдёт в Псковской областной филармонии 19 декабря. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Концерт посвящён памяти музыканта, дирижёра, джазмена и педагога Аркадия Галковского.
В первом отделении Губернаторский симфонический оркестр исполнит произведения, премьера которых состоялась в первые годы существования коллектива под руководством молодого Аркадия Галковского.
На сцене выступят друзья, коллеги и ученики Аркадия Галковского, сообщили организаторы.
Ранее сообщалось, что четыре концерта органной музыки состоятся в Пскове.
В Печорах подвели итоги слёта-фестиваля патриотических объединений Союзного государства
Концерт памяти музыканта Аркадия Галковского «Неоконченная симфония» пройдёт в Пскове