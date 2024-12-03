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Экономика

В России налоговая начислила в 2024 году в 2,5 раза больше пеней, чем в прошлом

Объём санкций по налоговым нарушениям за десять месяцев 2024 года составил 783 млрд рублей. Этот показатель в два с половиной раза больше суммы за аналогичный период прошлого года (297 млрд). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на статистику налоговой службы.

Согласно данным Федеральной налоговой службы (ФНС), основная часть начисленного объема налоговых санкций составила 735 миллиардов рублей в виде пеней, в то время как остальные суммы приходятся на штрафы.

В 2024 году завершился период, когда пени по налогам рассчитывались по ставке 1/300 ключевой ставки в день, независимо от срока просрочки. Член Ассоциации юристов России Евгений Пантазий отметил, что теперь, начиная с 31 дня задержки платежей, сумма пеней будет определяться по ставке 1/150.

Юрист подчеркнул, что последствия налоговых ошибок становятся все более серьезными, а контроль за соблюдением законодательства становится более строгим и эффективным.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова добавила, что ключевая ставка также увеличилась, что способствовало росту начисленных пеней за этот период.

Кроме того, введение единого налогового счета упростило ФНС контроль за налоговыми сборами, что стало еще одной причиной увеличения объемов санкций.

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