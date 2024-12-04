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Общество

Тротуар на мосту Александра Невского могут начать ремонтировать уже в следующем году

Мост Александра Невского в Пскове начнут ремонтировать в 2025 году. В первую очередь ремонту будет подлежать проезжая часть. Однако если хватит средств, то тротуары моста также могут начать делать в следующем году. Об этом рассказал заместитель главы администрации города Алексей Саенко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Мост Александра Невского. Фото: ПАИ

«На повестке дня у нас ремонт моста Александра Невского, который будет проходить два года. В 2025 году мы планируем сделать ремонт асфальтобетонного покрытия основания, сделать гидроизоляцию, барьерные ограждения и привести всё в порядок», – отметил Алексей Саенко.

В 2026 году же планируют отремонтировать тротуары и заменить освещение. «И после этого, в принципе, мост прослужит у нас ещё долгие-долгие годы», – подчеркнул замглавы администрации города.

Он напомнил, что мост был построен в 1980–1990-х годах, а Ольгинский мост – в 1970-х. «Я также хочу обратить внимание, что у нас через мост Александра Невского идут магистральные потоки в том числе грузового транспорта. И сейчас мост находится в состоянии, которое требует работ, что мы и запланировали», – заверил гость студии.

Сейчас на мосту есть деформации покрытия и колейность, которые будут устранены во время ремонта, добавил он. Если средств хватит, то тротуары моста также могут начать делать уже в следующем году.

Кроме того, Алексей Саенко ответил на вопрос, будут ли расширены тротуары. «В мостах мы всегда ограничены конструктивными размерами. Если мы говорим про расширение тротуаров, то мы должны его делать в рамках проведения реконструкции, а это уже другой вид работ. К сожалению, пока в краткосрочном периоде расширить их мы не сможем», – пояснил гость студии.

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