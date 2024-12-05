Спектакль Донецкого театра «Над пропастью во ржи» в Пскове

Спектакль «Над пропастью во ржи» представил Донецкий республиканский академический молодёжный театр в Пскове.

Показ прошел в рамках программы «Большие гастроли». Гастроли Донецкого театра с 19 ноября по 5 декабря проходят в Лодейном Поле, Старой Руссе, Вологде, Петрозаводске, Сланцах и Пскове.

Сегодня, 5 декабря, декабря показ на сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина спектакля «Левша» завершит гастрольный тур театра.