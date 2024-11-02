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Культура

Два спектакля представит донецкий театр в Пскове

Спектакли «Над пропастью во ржи» и «Левша» покажет Донецкий республиканский академический молодежный театр из города Макеевка представит в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 4 и 5 декабря. Об этом ПАИ сообщили в культурном учреждении.

Гастроли, организованные Росконцертом, состоятся в рамках программы «Организация и реализация Всероссийского гастрольно-концертного плана (обменные гастроли) в новых субъектах РФ».

4 декабря Донецкий РАМТ покажет в Пскове спектакль «Над пропастью во ржи» по мотивам романа Джерома Дэвида Сэлинджера. Жанр спектакля обозначен как «разговор»: режиссер-постановщик Максим Жданович мастерски выстраивает диалог со зрителем и держит в напряжении весь спектакль, подчеркнули в учреждении.

А 5 декабря на большой сцене Псковского театра драмы состоится показ спектакля «Левша» (режиссер также Максим Жданович) по мотивам повести Николая Лескова. «Это рассказ о бесконечной щедрости славянской души и великих русских талантах, о непревзойденных тульских мастерах. Он поднимает вопросы о предназначении каждого из нас, о Божьем даре, о роли человека в жизни страны и об ответственности за будущее», – подчеркнули в театре.

Спектакль «Левша» (12+) доступен также по «Пушкинской карте».

Отметим, труппа Донецкого республиканского молодежного театра уже приезжала в Псков со спектаклями «Человек из Подольска» и «Как боги» в 2022 году.

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