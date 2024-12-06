Показатель борьбы с борщевиком включат в оценку эффективности глав псковских муниципалитетов

10:29, 06 декабря 2024, ПАИ

Показатель реализации мер борьбы с борщевиком включат в оценку эффективности глав муниципалитетов Псковской области со следующего года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам губернатора Михаила Ведерникова, это позволит закрепить персональную ответственность за результат. Также в рамках совещания он особое внимание обратил на те муниципалитеты, в которых слишком слабо ведут работу по муниципальному земельному контролю.

Ранее сообщалось, что более 20 млн рублей направили на борьбу с борщевиком в Псковской области в этом году. Кроме того, отмечалось, что интерактивную карту распространения борщевика разработали в регионе.